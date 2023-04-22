«Будет агрессивный атакующий хоккей». Немировски — о том, как будет играть «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал подписание контракта и рассказал, в какой хоккей под его руководством будет играть новосибирский клуб.

«Предложение недолго рассматривал. Предложение получил недавно, всё обсудили. С Кириллом Валерьевичем давно знакомы. Был быстрый разговор, и сразу согласился.

В какой хоккей будет играть «Сибирь»? Думаю, это не секрет, все знают, как в хоккей играют во всём мире. Будет агрессивный атакующий хоккей. Но пусть люди не думают, что мы не будем думать об обороне. Здесь я ничего не придумал лично, это мировой хоккей придумал. И будем так играть.

Кто войдёт в тренерский штаб? Пока ещё окончательно не определились. Повлияло ли на решение знакомство с Фастовским? Да, это очень важный момент. Когда находишься на работе, надо иметь знакомых. Это помогает, быстрее адаптация идёт, чем если совсем новое место, где никого не знаешь. Кривокрасов тоже помогает адаптации.

Есть ли понимание, насколько средний возраст сократится? Молодёжи все шансы будем давать в сезоне, всё зависеть будет от них. Это не просто разговоры, будем реально давать шансы. Главное, чтобы они были готовы физически. А опыт идёт через игры и доверие. Если физически не готов — сложно играть.

«Торпедо» ни разу не прошло первый раунд? Каждый раз новые уроки, лига очень сильная, непросто пройти. Каждый год по-другому смотрели. Конечно, каждый год другой соперник. Многому за это время научился, общался. И в этом году, несмотря на то что не работал, постоянно был на телефоне, на связи с тренерами. Не только из России, но и из Америки, общался и учился ещё больше.

Насколько важно, чтобы в новом коллективе был знакомый хоккеист? Это не самое важное. Но я знаю, какие хоккеисты здесь. Но ещё рано, много работы впереди.

Годовой отпуск? За этот год у меня много свободного времени было. Я смотрел три-четыре игры КХЛ каждый день. Было удобно: сразу после завтрака смотрел. Больше 200–300 игр посмотрел.

Вносит ли коррективы лимит на легионеров? Это не только наша проблема, а всей лиги. Всё одинаково. Думаю, небольшой фактор будет.

Есть понимание, кто займёт третью легионерскую позицию? Сегодня обсуждали, пока уточнили все детали по контракту и сейчас больше будем общаться по хоккеистам», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Материалы по теме Стал известен срок контракта Немировски с «Сибирью»