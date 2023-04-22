«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем». 51-летний Ягр — о возможном продолжении карьеры хоккеиста

Играющий владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр сообщил, что не исключает продолжения игровой карьеры в следующем сезоне. Его клуб обыграл «Злин» (4-0) в стыковой серии и сохранил прописку в чешской Экстралиге. 51-летний Ягр принял участие во всех четырёх играх серии и остался без набранных очков. В текущем сезоне Ягр провёл за «Кладно» 26 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем, хотя мой нынешний уровень игры меня расстраивает. Он не тот, к которому я привык. Хотя у меня есть преимущество как владельца клуба – я всегда внутри команды и точно знаю, что в ней происходит. Это большой плюс. Основной вопрос заключается в подготовке к матчам. Мне уже тяжело выйти, отыграть 15 минут, иногда сходить на тренировку. Ещё нужно восстановиться и принять участие в выездных матчах. В моём возрасте всё это отнимает много времени и сил.

Иногда я спрашиваю себя, не лучше ли было заняться более важными делами в другом месте. В конце регулярного чемпионата я чувствовал себя лучше, чем сейчас – после длинной паузы. При этом если бы у нас в команде не было вспышки вируса в декабре, то я не думаю, что вообще сыграл бы в этом сезоне. Возможно, я бы вообще больше не сыграл. Как ни парадоксально, из-за этой ситуации мне пришлось вернуться, и я снова начал получать удовольствие от игры», – цитирует Ягра Hokej.cz.

Напомним, Ягр выступал в КХЛ за «Авангард» с 2008 по 2011 год. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).