Вечно молодой Ягр забил в 51 год. И отпраздновал юбилей, которого не было даже у Гретцки

Для меня Яромир Ягр был всегда. Как, наверное, и для подавляющего большинства хоккейных болельщиков. Мы были маленькими, он уже играл. Мы давно выросли, а он всё ещё играет. Пусть в его волосах давно поселилась седина, морщины на лице проступают всё отчётливее, возраст перевалил за 51 год — это всё та же монументальная фигура на льду.

В честь его дня рождения фанаты «Рыцарей Кладно» на матче 15 февраля развернули плакат, в котором Ярдо предстал в образе Терминатора, а внизу была подпись «Я всё ещё здесь».

Плакат фанатов в честь 51-го дня рождения Ягра Фото: rytirikladno.cz

Хоккей за те три с лишним десятка лет, что играет Ягр, сильно изменился, а он всё ещё здесь — и продолжает творить историю. В матче с «Оломоуцем», прошедшем накануне, Яромир забил свой первый гол в возрасте 51 года. Ещё один бывший энхаэловец, 40-летний Томаш Плеканец набросил шайбу на пятак, где Ягр подправил её ногой в ворота. Судьи посмотрели видео и вынесли вердикт – засчитать.

Эта шайба стала для него юбилейной 1100-й в карьере (учитываются все шайбы в профессиональных лигах, включая плей-офф, и за сборную). Вдуматься только, 1100! Из них 55 шайб пришлись на игры за сборные Чехословакии и Чехии, 108 шайб на чемпионаты Чехии и Чехословакии, 93 гола – на Суперлигу и КХЛ, 844 – на НХЛ. Этот юбилей не покорился даже Уэйну Гретцки, чей рекорд в 1098 шайб Ягр превзошёл пару недель назад.

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Как ему удаётся оставаться таким молодым душой? Нападающий «Кладно» Адам Бродецки рассказывает, что Ягр, как и прежде, любит тренироваться по ночам, а днём у него разработаны особенные ритуалы. «Он разминается три-четыре раза. Сначала ходит с утяжеляющим жилетом, потом выходит на раскатку с командой, катается. После, когда все уходят в зал, он остаётся на льду. Дни тренировок он начинает с бассейна. Прыгает в воду и играет там клюшкой!» — поделился Бродецки.

Матч с «Оломоуцем» «рыцари» проиграли, хотя гол Ягра поднял их на камбэк с 0:2, и в какой-то момент они даже вели 4:3, но в итоге уступили в овертайме. Однако даже одно очко команде жизненно необходимо. Сейчас они занимают последнее место в лиге, но плотность в турнирной таблице настолько высокая, что они могут как попасть в стыковые матчи с победителем низшего дивизиона, так и продраться в плей-офф.

Карьеру в НХЛ Ягр завершил в 45 лет, после чего отправился в родной клуб «Кладно», владельцем которого является. И в каждом сезоне проводит хотя бы десяток-другой матчей. Перед нынешним сезоном он говорил, что ему стало сложно находить мотивацию играть, но в декабре встал в строй и уже провёл 22 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять передач.

Нет сомнений, что, как только он повесит коньки на гвоздь, его введут в Зал славы, а его 68-й номер поднимут под своды арен «Кладно» и «Питтсбурга». Недавно в Чехию от лица «пингвинов» ездил Фил Бурк, который играл с Ягром в 1990-х, чтобы рассказать ему о большом праздновании в честь чеха, которое уже планируют в клубе.

«Я хотел рассказать ему, что в «Питтсбурге» его любят. Чтобы он на секунду закрыл глаза и представил, как это будет. Там будет Марио, и 68-й номер поднимут под своды арены рядом с 66-м.

Я сказал – «Питтсбург» подумывает об апреле. Он ответил: «Я ещё не закончил». Бурк добавил, что мечта Ягра – объявить о завершении карьеры в Чехии, но при этом на матче «Питтсбурга» (такой может состояться в рамках ежегодных вынесенных в Европу игр НХЛ).

Но когда это будет, никто не знает. Ягр, быть может, и закончил бы, но без него «Кладно» придётся непросто. Даже не по игре, а по части финансирования и спонсорских контрактов. Так что сейчас кажется, что Ягр будет играть вечно. Или хотя бы пока позволяет здоровье.