«Мог рукой меня убрать и поехать дальше». Капитан «Спартака» — об игре против Ягра

Капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский вспомнил времена игры под руководством главного тренера Милоша Ржиги и матч в начале карьеры против легендарного чешского форварда Яромира Ягра.

«Ой, это вообще! Его эмоции — не наигранные. Он суперэмоциональный человек был. Был момент — в раздевалке там-сям и опоздал с выходом на лёд. Даже не опоздал — начинается в 15:00, я в 15:00 на лёд ступаю и тут же крик от Милоша: «Уишня, иди отсюда!» Администратор бежит, баул собирают, и всё, в пять часов у меня уже тренировка с молодёжкой (смеётся).

Помню второй сезон, 2009 год, когда Ржига в «Спартаке» был — на игре в Омске меня персонально поставили против Яромира Ягра играть. Чтобы все понимали, он мог меня так рукой убрать и поехать дальше. Такая силища у него, ну куда? Здоровый, очень сильный. У него клюшка ещё длиной шестьсот метров (смеётся). Если шайбу в сторону убирал — невозможно дотянуться. Было тяжело. Но ничего, вроде справился», — цитирует Вишневского официальный сайт КХЛ.

Ягр выступал в КХЛ за «Авангард» с 2008 по 2011 годы. Вишневский за карьеру в КХЛ провёл 679 матчей, в которых набрал 167 (45+122) очков с показателем полезности «+31».