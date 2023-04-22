Форвард «Спартака» Свечков — о своём будущем: есть варианты и остаться в России, и в НХЛ
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Форвард «Спартака» Фёдор Свечков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Срок действия контракта 20-летнего нападающего со «Спартаком» истекает 30 апреля. Форвард стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика», а в прошлом году выигрывал Кубок Харламова в МХЛ со «СКА-1946».
«Я буду выбирать. Есть варианты и остаться в России, и в НХЛ, буду думать. Очень круто выигрывать второй год подряд. Я в «вышке» провёл даже больше матчей, чем в молодёжке, поэтому победа для меня немало значит», – цитирует Свечкова ТАСС.
В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. Свечков является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2021 года.
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