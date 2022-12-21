Молодёжка, которую у нас отняли. Какой могла быть сборная России по хоккею на МЧМ-2023?

Полтора года назад юниорская сборная России почти ураганом прошлась по юниорскому ЧМ: семь шайб американцам, 11 чехам, в полуфинале — шесть голов финнам. В финале команда Владимира Филатова проиграла не менее талантливому канадскому поколению Райта, Бедарда и Мактавиша, но в борьбе. На МЧМ от ребят 2003-го и 2004-го ждали очень много, но случилось то, что случилось.

Прямо сейчас скауты и любители молодёжного хоккея уже обсуждают составы остальных топ-сборных, которые уже были объявлены — там Райт и Бедард как раз планируются в одном канадском звене. Мы же пока займёмся виртуальной реальностью и попытаемся прикинуть, как бы выглядела наша молодёжка уже через неделю.

Вратари

Сергей Мурашов («Локомотив»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Сергей Иванов (СКА)

На том самом ЮЧМ сложилась уникальная ситуация, когда все три вратаря представляли СКА: впрочем, двое из них были уроженцами Петербурга. Сейчас снова представить себе такую ситуацию нереально: несмотря на их хорошую статистику на уровне МХЛ, чего-то более серьёзного они не нюхали.

Вообще, явного первого номера на бумаге здесь не было: в сезоны, когда на МЧМ ездили Василевский или Аскаров, сразу было понятно, на кого делалась ставка. Здесь же повторяется ситуация, скорее, 2019-го, когда Пётр Кочетков и Даниил Тарасов ехали на турнир двумя вратарями из высшей лиги.

Сергей Мурашов Фото: Оф. группа «Локомотива» ВК

Прямо сейчас на миллиметр конкурентов опережает Мурашов, который благодаря своей монструозной игре за «Локо» в МХЛ (95,7% сейвов!) на днях получил возможность сыграть за основу «Локомотива» против «Сочи». Зарубежные скауты отмечают хоккейный интеллект и спокойствие Мурашова в воротах.

Защитники

Никита Евсеев («Ак Барс») — Павел Минтюков («Сагино», лига Онтарио)

Владимир Грудинин — Артём Дуда (оба — ЦСКА)

Никита Новиков («Динамо») — Арсений Коромыслов (СКА)

Николай Макаров (ЦСКА) — Глеб Иванов («Торпедо»)

К сожалению, праворукая парочка «Кейлов Макаров» из Нижнего Новгорода Федотов — Конюшков уже не подходит под возрастные требования: Конюшкову 20 стукнуло буквально на днях. В отличие от Канады, которая позволяет себе соблюдать баланс «лево-право» в каждой паре, у нас за четыре последних МЧМ в сборной был лишь один праворукий защитник — Антон Малышев.

Если не учитывать этот фактор, который приводит к более предсказуемой игре, то по именам состав у нас неплохой. Вне поля нашего зрения может находиться бывший динамовец Павел Минтюков, который ушёл в топ-10 драфта. Прямо сейчас атакующий защитник идёт шестым в списке бомбардиров лиги Онтарио, был признан лучшим оборонцем декабря. Самые оптимистичные наблюдатели пророчат Павлу путь второго Кейла Макара.

Павел Минтюков Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Почти все игроки этой сборной уже имеют нормальный опыт игры в КХЛ. Армейская молодёжь получила достаточно шансов из-за эпидемии травм в ЦСКА и спада у некоторых защитников: Грудинин и Дуда играют не всегда много, но всегда постоянно. 18-летний Евсеев, возможно, стал человеком, который отсрочил отставку Знарка на несколько недель: несколько его важных голов помогли «Ак Барсу» разжиться очками.

Единственное — возможно, этой сборной не хватает какого-то дистиллированного домоседа типа травмированного Орлова из «Спартака»: в нашей молодёжке таких традиционно любят.

Нападающие

Никита Чибриков — Фёдор Свечков (оба — «Спартак») — Данила Юров («Металлург»)

Иван Мирошниченко («Авангард») — Дмитрий Кателевский («Ак Барс») — Матвей Мичков («Сочи»)

Дмитрий Бучельников (СКА) — Илья Иванцов («Северсталь») — Прохор Полтапов (ЦСКА)

Василий Дронык (ЦСКА) — Егор Виноградов («Торпедо») — Кирилл Долженков (ЦСКА)

Виктор Неучев («Автомобилист»), Станислав Яровой («Витязь»)

Очень сложная ситуация со спартаковской связкой. С одной стороны, эти ребята вместе с Хуснутдиновым должны были составить ударное звено молодёжки год назад, и уровень их игры год назад показывал, что уровень ВХЛ они уже переросли. С другой стороны, даже после прихода Игоря Гришина их продуктивность сильно не возросла: сезон для парней получается неудачным. Однако у нас всё-таки не так много талантов, чтобы оставлять этих ребят вне заявки.

В прошлом году было достаточно споров о том, что Иван Мирошниченко не попал на МЧМ, но даже без учёта якобы «неправильной» клубной прописки шансы на это казались минимальными из-за возраста. Учитывая то, что у нас любят брать ребят постарше, нереально было представить в ней одновременно и Мичкова, и Юрова, и Мирошниченко, которые были на два года младше основы. А в этом году старую связку с юношеской Олимпиады-2020 можно возродить, а центром поставить рабочую лошадку из системы «Ак Барса»: Кателевский ещё и на «точке» хорошо играет, что редкость для наших игроков.

Интересно было бы представить себе ситуацию с третьим звеном: частенько в наших сборных собирали только два игровых или даже одно игровое звено (такое было на МЧМ-2014, например). В симуляции мы составим топ-9, что более отвечает требованиям современного хоккея: быстрый «Электроник» из Петербурга дополнил бы Полтапова, который не выпадает из системы ЦСКА с жёстким прессингом и отработкой в обороне.

Дмитрий Бучельников Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Однако четвёртое звено при любой хоккейной власти у нас было бы габаритным — и здесь невозможно пройти мимо армейской парочки Долженков (199 см) — Дронык (195 см). В центр планируем одно из очередных торпедовских открытий школы Игоря Ларионова. Запасными планируем двух ребят, которые хорошо провели эту регулярку и могут подменить кого-то из лидеров в топ-звеньях (а у Ярового такой нужный правый хват).

На что бы претендовала эта сборная? Зависело бы и от тренерского штаба. Сезон «Торпедо» заставляет жалеть, что Ларионову не дали шанса в молодёжке: его команду очевидно подвели физические, а не игровые просчёты, в медальных матчах она еле ползала. Однако у этой команды достаточное количество таланта и немало игр в КХЛ — и страшные легионеры им как-то не мешают.