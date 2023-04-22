Кирилл Капризов оттащил нападающего «Далласа» от своего одноклубника после хита соперника

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оттащил соперника от своего одноклубника в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:1, 2-1).

В одном из эпизодов встречи канадский форвард «шерифов» Мэйсон Марчмент применил силовой приём против американского защитника «дикарей» Брока Фэйбера. Хоккеист «Миннесоты» чуть не упал на скамейку запасных своей команды. Тем не менее ему на помощь вовремя пришёл Кирилл Капризов, оттащивший Марчмента от Фэйбера.

ВИДЕО

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1.