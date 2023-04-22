«Была игра высоко поднятой клюшкой». Макдэвид усомнился в честности победного гола «Кингз»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победный гол «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «нефтяников» считает, что перед взятием ворот форвард «королей» Габриэль Виларди нарушил правила. Судьи обратились к видеопросмотру, но не нашли «убедительных видеодоказательств того, что шайба коснулась клюшки» хоккеиста «Кингз».
«Я называю это игрой высоко поднятой клюшкой, это то, что я увидел на льду. Но, очевидно, матч продолжился, и соперник забросил. У судей была причина обратиться к видеопросмотру. Полагаю, они подумали, что не смогут решить наверняка.
То и дело случаются небольшие остановки. То и дело свистят несерьёзные фолы. Кажется, у нас просто не было достаточно отскоков. Это хоккей плей-офф. Здесь тесная борьба. То и дело случаются небольшие остановки. Кажется, соперники стараются их организовывать», — приводит слова Макдэвида The Athletic.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
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