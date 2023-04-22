Российский нападающий «Коламбуса» Марченко ещё не решил, вернётся ли в Россию в межсезонье

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн на своей странице в «Твиттере» сообщил, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко ещё не решил, вернётся ли он в Россию летом.

«Кирилл Марченко сказал, что ещё не решил, вернётся ли он домой в Россию в это межсезонье. Интересная дилемма для российских игроков», — говорится в сообщении.

Напомним, 22-летний Марченко провёл свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге. В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 59 встречах, в которых забросил 21 шайбу и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 25 очков. Хоккеист в ходе сезона стал основным игроком «Коламбуса» и забронировал за собой место в первом звене.