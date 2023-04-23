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36 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и повести в серии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Ноэль Аччари, Остон Мэттьюс, а также Райан О'Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 36 спасений.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Даррен Рэддиш. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. Его соотечественник, вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва.

Таким образом матч перешёл в овертайм, где шайбу забросил Морган Райлли, чем принёс победу гостям.

«Торонто» повёл в серии со счётом 2-1.