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Стэмкос — о драке с Мэттьюсом: ничего личного, это плей-офф НХЛ

Стэмкос — о драке с Мэттьюсом: ничего личного, это плей-офф НХЛ
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Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос прокомментировал свою драку с суперзвёздным нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом. Потасовка состоялась после того, как защитник «Мэйпл Лифс» Морган Райлли нанёс травму в столкновении у борта лидеру «Лайтнинг» Брейдену Пойнту.

«Вы видите, как один из лучших игроков в мире втыкается головой в борт. Должен быть ответ. Я ожидал бы того же от их команды, если бы Марнер или Мэттьюс были в таком же положении. Это плей-офф НХЛ. Так оно и должно быть. Ничего личного», — цитирует Стэмкоса Sportsnet.

По итогам эпизода по пять минут за драки получили Стэмкос и Мэттьюс, а также Кучеров и О'Райлли. Никита также получил две минуты за грубость. Ещё по две минуты за грубость получили Морган Райлли и Адам Рэддиш. По итогам потасовки «Торонто» получил две минуты большинства в формате «5х4».

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