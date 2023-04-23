«Тампа» манипулирует судьями». Киф возмутился дракой Стэмкоса с Мэттьюсом

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался недоволен оценкой судей эпизода, в котором подрались суперзвёзды лиги — Стивен Стэмкос, Остон Мэттьюс, Никита Кучеров и Райан О'Райлли. Специалист считает, что хоккеисты «Тампы» намеренно вывели из игры лидеров «Мейплс Лифс» и не получили за это должного наказания.

«Прежде всего мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как команда-ветеран, такая как «Тампа-Бэй», манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах. Они понимали, что мы, по сути, уже остаёмся в большинстве из-за грубости Кучерова. Поэтому они могли делать всё, что захотят, и они просто знают, как судятся такие матчи, чтобы не получить ещё один штраф.

Если вы посмотрите этот эпизод ещё раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держит Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без перчатки наносит удары Мэттьюсу. Это был не лайнсмен, а главный судья, который держал Стэмкоса, пока это происходило. Они оба получили по пять минут вместо того, чтобы дать нам ещё большинство. Итак, спасибо Тампе за признание этой ситуации. Ты можешь делать, что хочешь. Они не только вышли из этой ситуации невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О'Райлли. Блестящая игра «Тампы» в управлении этой ситуацией», — цитирует Кифа Sportsnet.

По итогам эпизода по пять минут за драки получили Стэмкос и Мэттьюс, а также Кучеров и О'Райлли. Никита также получил две минуты за грубость. Ещё по две минуты за грубость получили Майк Райлли и Адам Рэддиш. По итогам потасовки «Торонто» получили две минуты большинства в формате 5 на 4.