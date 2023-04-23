«Вот почему мы играли в финале три года подряд». Купер — о драках Стэмкоса и Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал драки лидеров «Лайтнинг» Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса в третьем матче серии с «Торонто» (3:4 ОТ). Форварды вступились за своего одноклубника Брейдена Пойнта, который получил травму у борьбе у борта с защитником «Торонто» Морганом Райлли. По итогам потасовки оба лидера получили по пять минут за драку, Кучеров дополнительно получил две минуты за грубость.
«Вот почему мы играли в финале Кубка Стэнли три года подряд. Эти ребята делают больше, чем просто забрасывают шайбу в ворота, и то, что они сегодня сделали, было просто невероятно», — цитирует Купера Sportsnet.
После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф выразил негодование тем, что игроки «Тампы» не получили достаточного наказания за инициирование драки с лидерами «Мейпл Лифс.»
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