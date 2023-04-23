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Плющев: сомневаюсь, что у Немировски что-то получится в «Сибири»

Плющев: сомневаюсь, что у Немировски что-то получится в «Сибири»
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Российский тренер Владимир Плющев скептически отозвался о назначении главным тренером «Сибири» Дэвида Немировски. Специалист считает, что в российском хоккее существует кризис отечественных тренеров.

«Немировски четыре сезона работал в Нижнем Новгороде, и за это время «Торпедо» особенно не зарекомендовало себя командой, которая бы попала в поле зрения и прессы, и специалистов. Получится ли у него чего-то добиться в «Сибири» – не знаю. Возможно, он сделал определённые выводы и за это время изучил какие-то учебники и теорию. Потому что, насколько я знаю, спортивного образования у него нет.

Мне сложно комментировать назначение, но оно лишний раз говорит о том, что у нас существует кризис тренерских кадров, если «Сибирь» предпочла канадца отечественному специалисту. Не думаю, что тренеры после 40 лет меняют кредо, у каждого есть своё видение, и в определённые моменты он применяет все те схемы и модели, которые использовал раньше. Может быть, с какими-то дополнениями. Возможно, у него и получится в «Сибири», хотя сомневаюсь.

Отмечу, что команда в этом сезоне была раздражителем для всех лидеров и клубов, которые претендовали и на плей-офф, и на Кубок Гагарина. Не знаю, почему у неё не получилось в плей-офф, но, по крайней мере, «Сибирь» смотрелась, и болельщики за неё отчаянно болели, «Сибирь» показывала относительно неплохой и добротный хоккей», – цитирует Плющева «РИА Новости».

После назначения Немировски отметил, что «Сибирь» под его руководством будет играть в агрессивный атакующий хоккей. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что клуб намерен сменить стиль игры на более зрелищный.

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