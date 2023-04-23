Кожевников: второй гол ЦСКА вроде бы из ничего, но он произошёл из системы Фёдорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу ЦСКА над «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии) в четвёртом матче финала плей-офф КХЛ.

«ЦСКА – сыгранная команда. Второй год играет вообще без замен – один-два человека появляются, которые могут помогать команде. «Ак Барс» был собран в этом году. О чём мы тогда говорим? Сыгранность, конечно, есть. У них там есть одна машина, даже два таких человека [Александр Радулов один из них]. Они и тащат команду.

Тяжело бороться с людьми, которые играют второй сезон в финале. Опыту Сергея Фёдорова трудно что-то противопоставить. Даже голы вроде получаются случайными, но они наиграны. Последний гол, который забили армейцы, – вроде бы из ничего, но он произошёл из системы Фёдорова. Случайно, но это всё равно гол.

В следующем матче закончится серия? В «Ак Барсе» великий человек (Зинэтула Билялетдинов. – Прим. «Чемпионата») стоит напротив Фёдорова. У него и помощник неплохой (Юрий Бабенко. – Прим. «Чемпионата»), кстати говоря. Очень хороший игрок. И в сборной поиграл, и поработал вторым тренером не с одним им. Посмотрим, что они придумают», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

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Следующий матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.