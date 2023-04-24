Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сегин повторил достижение Радулова за «Даллас» в Кубке Стэнли

Сегин повторил достижение Радулова за «Даллас» в Кубке Стэнли
Комментарии

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» оформил дубль, причём сделал он это в большинстве.

Таким образом, 31-летний нападающий повторил достижение за клуб Александра Радулова (2 шайбы в большинстве в плей-офф 2020 года), Брендана Морроу (2008 год) и Пэта Вербика (1998 год), сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем плей-офф Сегин провёл четыре матча, в которых забил три гола. Счёт в серии равный — 2-2.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2. Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 26 апреля. Начало встречи — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту» и сравнять счёт в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023