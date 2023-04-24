Сегин повторил достижение Радулова за «Даллас» в Кубке Стэнли
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Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» оформил дубль, причём сделал он это в большинстве.
Таким образом, 31-летний нападающий повторил достижение за клуб Александра Радулова (2 шайбы в большинстве в плей-офф 2020 года), Брендана Морроу (2008 год) и Пэта Вербика (1998 год), сообщает пресс-служба НХЛ.
В текущем плей-офф Сегин провёл четыре матча, в которых забил три гола. Счёт в серии равный — 2-2.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2. Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 26 апреля. Начало встречи — в 3:00 мск.
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