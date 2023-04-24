Квартальнов: основной костяк сборной Беларуси составят хоккеисты с опытом игры в КХЛ

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов рассказал о комплектовании состава национальной команды после проведённой двусторонки.

«Ребята здорово поработали. Всё, что мы хотели – мы сделали. Сейчас пойдём немного в разных группах, чтобы отрабатывать тактические моменты. Идёт подготовка к товарищеским играм.

Хорошие ребята, хорошая молодёжь. Игроки были немного в разном физическом состоянии, но скоро начнётся новый цикл, и все хоккеисты будут в одинаковой форме. Никого выделять не хочу, потому что все ребята старались. У нас была очень тяжёлая, продуктивная работа. Мы всем довольны. Сейчас дождёмся игроков двух команд, которые играют в финале, но им надо будет дать отдых. Они много играли и проделали очень большой путь. Так что ребята отдохнут, и мы начнём готовиться к матчам.

Основой костяк сборной составят хоккеисты с опытом игры в КХЛ. Ещё есть много молодых ребят, которые хорошо играют, поэтому они тоже получат свой шанс», — цитирует Квартальнова сайт Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, в мае состоится турне сборной «России 25» по городам России, Казахстана и Беларуси.