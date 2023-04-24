«Ак Барс» не может реализовать большинство в финальной серии с ЦСКА 11 попыток подряд

В финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА «Ак Барс» не может реализовать большинство 11 попыток подряд.

Последний раз казанцы забивали с численным преимуществом в первом матче серии (4:1). Тогда во втором периоде отличился Станислав Галиев.

Во второй встрече (0:3) «Ак Барс» не реализовал четыре попытки, хотя оставался играть в том числе и в формате «5х3». В третьей игре (2:3) казанцы не реализовали три попытки большинства. В четвёртой игре (1:2) серии «Ак Барс» не реализовал две полные попытки большинства и одну неполную попытку, когда команды остались играть в формате «6х4» в концовке встречи.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится завтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.