Spittin' Chiclets — о странном удалении Фолиньо: он приехал на матч с девушкой судьи?

Известный подкаст Spittin' Chiclets в «Твиттере» иронично отреагировал на странное удаление нападающего «Миннесоты Уайлд» Маркуса Фолиньо в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».
На 56-й минуте форвард попытался применить силовой приём против хоккеиста «звёзд» Мэйсона Марчмента, но не попал по сопернику и получил по лицу клюшкой и рукой. Нападающий «Далласа», как и Фолиньо, в итоге упал на лёд, а игрок «Миннесоты» схватился за лицо. Арбитры встречи приняли решение удалить форварда «дикарей» за подножку.
«Фолиньо приехал на матч с девушкой судьи?» — говорится в сообщении.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.
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