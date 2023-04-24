Овечкин примет участие в праздновании столетия ФК «Динамо» Москва

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в праздновании столетия футбольного клуба «Динамо» Москва, сообщается в телеграм-канале бело-голубых.
«На матч столетия к нам приедет Саша Овечкин! Потомственный динамовец и величайший хоккеист во все времена проведёт с нами этот исключительный день. Отличные новости!» — говорится в сообщении.
Напомним, 18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет. Овечкин, в свою очередь, уже должен был прибыть в Россию. «Вашингтон» не попал в плей-офф впервые за девять лет, и российский нападающий принял решение вернуться на отпуск в Россию.
«Кэпиталз» в регулярном чемпионате заняли 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 встреч. Хуже «столичных» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Овечкин забил 42 гола и набрал 75 очков, став лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» в сезоне.
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