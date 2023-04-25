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«Торонто» забросил победную шайбу в овертайме матча с «Тампой» после удаления Сергачёва

«Торонто» забросил победную шайбу в овертайме матча с «Тампой» после удаления Сергачёва
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подвёл команду в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» забили победный гол после удаления хоккеиста.

На третьей минуте овертайма Сергачёв попытался помешать Вильяму Нюландеру выйти на ударную позицию и нанести бросок. Россиянин сбил соперника и получил за это двухминутный штраф.

ВИДЕО

За 14 секунд до истечения большинства «Торонто» всё же смог забить и вырвать победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

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