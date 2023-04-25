Гендиректор «Салавата» оценил сезон для Хо-Сэнга и заявил о новом контракте с форвардом

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о новом соглашении с форвардом Джошем Хо-Сэнгом.

«Конечно, у Хо-Сэнга были определённые проблемы в плей-офф. Фактически он должен был быть готов ко второму кругу, в первом раунде он играл из-за травм наших других ребят. И Джош не мог играть в полной мере, хотя при этом он создавал немало моментов. По его игре нельзя было сказать, что он полгода отсутствовал. Очень жаль, что с ним всё так получилось. На шестой матч во Владивосток Хо-Сэнг не полетел по моему решению. Я не захотел рисковать его здоровьем. По поводу дисциплины Джоша — трудно комментировать слухи.

С Хо-Сэнгом есть договорённость о продолжении нашего сотрудничества. Был долгий переговорный процесс, мы постарались учесть риски, которые произошли, и считаем, что условия контракта, который мы согласовали, приемлемы для обеих сторон. Действительно, перед нами стояла дилемма, что Хо-Сэнг не закрывает ключевые позиции, которые трудно найти на российском рынке. Но мы продлили контракт с игроком, которого хорошо знаем, а это тоже важно. Для нас сокращение лимита на иностранцев — большой минус», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.