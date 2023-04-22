Источник: Хо-Сэнгу понизят зарплату по новому контракту с «Салаватом»

Стала известна сумма нового контракта канадского нападающего Джоша Хо-Сэнга с «Салаватом Юлаевым», сообщает «Бизнес Online».
Отмечается, что 27-летний форвард получит по однолетнему соглашению 40 млн рублей. Это на 5 млн меньше, чем нападающий получил за сезон-2022/2023.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Салават Юлаев» заключил с нападающим Джошем Хо-Сэнгом новое соглашение сроком на один год. Канадец пропустил практически весь регулярный чемпионат КХЛ, получив травму в первом матче сезона. В дебютной встрече тем не менее он отдал результативную передачу. В плей-офф Хо-Сэнг сыграл четыре встречи, но набранными баллами не отметился.
27-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим 28-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Провёл в НХЛ 53 матча, в которых набрал 24 (7+17) очка.
- 22 апреля 2023
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