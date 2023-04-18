«Авангард» и Грицюк не могут договориться о новом контракте

«Авангард» пока не может достичь договорённости о новом контракте с нападающим Арсением Грицюком, действующее соглашение которого с клубом истекает 30 апреля.

Как стало известно «Чемпионату», сторона хоккеиста просит двухлетний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первый сезон и 60 миллионов во второй. Такие условия не устраивают клуб. Отметим, что по прошлому договору Грицюк зарабатывал 20 миллионов в год.

Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду». В Национальной хоккейной лиге Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз». Нападающий — клиент известного хоккейного агента Шуми Бабаева.

В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.