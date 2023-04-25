Защитник «Ак Барса» Юдин получил 4 минуты штрафа за удар головой игрока ЦСКА на скамейке
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает ЦСКА. Идёт третий период, счёт 1:1.
На четвёртой минуте третьего периода защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин получил двойной малый штраф за удар головой игрока ЦСКА, находящегося на скамейке запасных.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
25 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 19:56 (5x5) 1:1 А. Радулов (Шипачёв) – 29:35 (5x4) 2:1 Галиев (Лямкин, Семёнов) – 52:22 (5x5)
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3-1 в пользу клуба из Москвы. В случае победы в пятой встрече армейцы станут обладателями Кубка Гагарина.
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