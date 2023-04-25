«Дали себе шанс сыграть на результат». Фёдоров — о поражении ЦСКА от «Ак Барса»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2).

«Начало для нас неплохое. В игре мы дали себе шанс сыграть на результат. Не хватило одного гола в большинстве. Пропустили ненужный гол, но так бывает, это напряжённый хоккей, финал, соответствует накалу борьбы.

Не реализовали четырёхминутное большинство? Лишний гол нам не помешал бы. То, что мы увидели и я увидел, — соответствует финалу. Всё было в пределах правил, жёстко. Мы были готовы к этому. Первые 10 минут «Ак Барс» показал, как они хотели бы играть. Наша игра в большинстве объясняется тем, что «Ак Барс» очень активно играл. Мы двигали шайбу, но это было не суперпродуктивно. Состояние Мамина? Думаю, что он хорошо сыграл. Не жалею, что убрал Полтапова из второго звена. Гол Полтапова? Хвалить никого не буду, все всё видели. Полтап молодец, забил важный гол. Можем наконец-то оформить чемпионство дома? Ребят, психологией вы меня не затянете», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.