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«Ак Барс» — ЦСКА 2:1, пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ, 25 апреля 2023 года

«Ак Барс» одержал волевую победу над ЦСКА и сократил отставание в финальной серии плей-офф
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

За четыре секунды до конца первого периода счёт в матче открыл в шикарном сольном проходе форвард армейцев Прохор Полтапов.

В середине второй двадцатиминутки в большинстве восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Вадима Шипачёва. Отметим, что после реализованного большинства в первом матче финальной серии «Ак Барс» не мог забить с численным преимуществом 12 раз.

На 13-й минуте третьего периода вывел казанский клуб вперёд Станислав Галиев с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
25 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 19:56 (5x5)   1:1 А. Радулов (Шипачёв) – 29:35 (5x4)   2:1 Галиев (Лямкин, Семёнов) – 52:22 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля.

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