«Ак Барс» одержал волевую победу над ЦСКА и сократил отставание в финальной серии плей-офф

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
За четыре секунды до конца первого периода счёт в матче открыл в шикарном сольном проходе форвард армейцев Прохор Полтапов.
В середине второй двадцатиминутки в большинстве восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Вадима Шипачёва. Отметим, что после реализованного большинства в первом матче финальной серии «Ак Барс» не мог забить с численным преимуществом 12 раз.
На 13-й минуте третьего периода вывел казанский клуб вперёд Станислав Галиев с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля.
- 25 апреля 2023
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