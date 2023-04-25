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«А как по-другому выигрывать?» Билялетдинов — журналисту о первом периоде «Ак Барса»

«А как по-другому выигрывать?» Билялетдинов — журналисту о первом периоде «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1).

«Была хорошая боевая игра. В принципе, у команды был хороший настрой на результат. Мы об этом говорили, и я считаю, что ребята сыграли достойно и заслужили сегодня победу. Никаких корректировок после первого периода не было. Ребята выходили играть. Не было ничего страшного. Это игра, ну они забили, нам надо было играть.

Агрессивное начало первого периода? А как по-другому выигрывать? По-другому нельзя», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.

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