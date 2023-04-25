«А как по-другому выигрывать?» Билялетдинов — журналисту о первом периоде «Ак Барса»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1).
«Была хорошая боевая игра. В принципе, у команды был хороший настрой на результат. Мы об этом говорили, и я считаю, что ребята сыграли достойно и заслужили сегодня победу. Никаких корректировок после первого периода не было. Ребята выходили играть. Не было ничего страшного. Это игра, ну они забили, нам надо было играть.
Агрессивное начало первого периода? А как по-другому выигрывать? По-другому нельзя», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
22:47
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:24
-
21:07
-
20:47
-
20:40
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:51
-
19:22
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:31
-
18:19
-
18:06
-
17:44
-
17:33
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:40
Партнерский контент