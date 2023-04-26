Андрей Назаров считает, что в режиме санкций КХЛ развивается и становится популярнее НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высоко оценил уровень хоккея в финале Кубка Гагарина и выразил мнение, что КХЛ становится популярнее НХЛ среди массового болельщика.
«Аншлаги в Москве, аншлаги в Казани. Великолепный хоккей со стороны обеих команд. И ЦСКА, и «Ак Барс» достойны победы, пускай победит сильнейший. Приятно смотреть на такой высокий уровень хоккея в исполнении наших звёздных хоккеистов, которые зачастую дают результат. Здорово, что растёт молодёжь. Благодаря финальными стадиям молодые ребята прогрессируют семимильными шагами. Более того, многие уже выходят на ведущие роли в своих клубах.
Все ждут не дождутся, где пройдёт чемпионский парад Кубка Гагарина. На фоне финала плей-офф КХЛ даже ночные матчи НХЛ стали смотреть гораздо реже. Это показывает, что в режиме наложенных на нашу страну санкций Континентальная лига развивается семимильными шагами и вызывает зрительский интерес не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. КХЛ постепенно становится популярнее НХЛ не только среди российского зрителя, но среди массового болельщика», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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