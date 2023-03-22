Андрей Назаров заявил, что массовый отъезд игроков в НХЛ поможет России вернуться на ЧМ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/2024.

«Чисто политический момент. Никто не хочет видеть сильные Россию и Беларусь, в том числе на международной спортивной арене. Как ни странно, российские хоккеисты до сих пор делают моду и пользуются бешеной популярностью в НХЛ, на них сумасшедший спрос. Интересно, что в НХЛ наших игроков отрывают с руками из России. А всё потому, что это бизнес.

Считаю, что мы должны максимально развивать молодёжь в России, чтобы в НХЛ уезжало как можно больше наших игроков. Как бы ни абсурдно это звучало, но в данной ситуации это нам поможет вернуться на международную арену и чемпионаты мира. Буквально два года назад массовый отъезд наших ребят в НХЛ был невыгоден стране, а теперь, на мой взгляд, ситуация изменилась.

Яркие примеры российских звёзд – Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Бучневич и многие другие. Только представьте, что этим людям запрещают играть на чемпионате мира по прихоти в том числе таких маленьких постсоветских республик, как Латвия, Эстония, Литва и им подобным. Нельзя блокировать звёзд международного уровня. Как только в Америке поймут, что из-за отсутствия российских звёзд на чемпионате мира бизнес начинает страдать, нас моментально вернут на международную арену», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.