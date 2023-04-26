Карнаухов — о поражении от «Ак Барса»: иллюзий никто не строит и в облаках не витает

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов сообщил, что поражение в пятом матче финала Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1:2) не выбьет из колеи опытную армейскую команду. Казанский клуб сократил отставание в серии до одной победы 2-3.

«Команда опытная и понимающая, всё в штатном режиме. Иллюзий никто не строит и в облаках не витает. Рабочая игра, достойная финала. Хороший гол «в раздевалку», потом где‑то не хватило концентрации.

Какие плюсы из этой игры можно вынести? Команда играла до конца, готовимся к следующему матчу. Ничего нового, всё ожидаемо. Идёт финал, сейчас не до каких‑то новых моментов. Практически во всех играх всё решает одна шайба», — цитирует Карнаухова Metaratings.ru.

Шестой матч серии состоится в Москве 27 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.