Защитник ЦСКА: хотелось бы закрыть серию дома при своих болельщиках

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2). Благодаря этой победе казанцы сократили отставание в серии 2-3.
«Были наши недоработки, давали бросать. В меньшинстве был несчастный случай, шайба сошла, мы бы её выбросили. Вот такие у нас были моменты не очень, но соперник сумел реализовать, они молодцы. Мы едем дальше в Москву побеждать. Хотелось бы всё закрыть дома при своих болельщиках.
Когда шайба дважды попала в штангу во втором периоде, расстроились? Нет, абсолютно нормально, даже не переживаем. У нас всё спокойно, никаких переживаний.
Для меня это первый финал в карьере. Как ощущения? Кайфую, конечно. Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Такой шанс может быть раз в жизни. Живу моментом», – цитирует Дыбленко Metaratings.
Шестой матч серии состоится в Москве 27 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.
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