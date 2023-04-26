Карандин: удивлён, что «Амур» не удержал Епанчинцева, с ним был самый зрелищный хоккей

Легендарный арбитр Юрий Карандин рассказал про уход Вадима Епанчинцева с поста главного тренера «Амура».

«Для меня главный сюрприз — уход из «Амура» Вадима Епанчинцева. При нём «Амур» показывал самый зрелищный хоккей — наряду с «Авангардом», где целая россыпь звёзд. Но Хабаровск играл за счёт молодых хоккеистов. Например, форварда нашей «Сибири» Дубакина раскрыл именно «Амур», теперь Новосибирск в ожидании возвращения арендованного форварда.

Сильно удивлён, что Хабаровск не удержал специалиста. Насколько слышал, теперь он в «Югре», где одна из лучших школ в России. Та же «Чайка», которая вчера выиграла Кубок Харламова, в плей-офф самые большие проблемы имела даже не с соперником по финалу, а именно с «Мамонтами Югры» — в четвертьфинале. Так что «Югра» сделала правильный выбор — и молодые форварды школы при Епанчинцеве будут только расти», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

По информации «Чемпионата», Епанчинцев перейдёт на работу в ВХЛ в клуб «Югра», где сменит Эдуарда Занковца.