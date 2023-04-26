Гусманов: от отстранения сборной России потеряют и соперники по международным турнирам

Экс-тренер клубов КХЛ Равиль Гусманов рассказал о центре «Сириус» в Сочи, а также оценил отстранение сборной России от международных турниров и майское турне «России 25».

«В чём заключались мои обязанности в центре «Сириус»? От Федерации хоккея России туда приглашали ребят в различные сборные – региональные и национальные. Мы проводили тренировочный процесс, мастер-классы. «Сириус» – очень интересный проект. Приезжают ребята из разных регионов, в том числе удалённых. Есть возможность увидеть их на льду, что-то рассказать и показать. Это и общение с другими детскими тренерами, есть возможность что-то почерпнуть у них. Можно сравнить игру различных школ и регионов.

Как отстранение от международных турниров влияет на юниорскую и молодёжную сборные России? В плане хоккейного роста молодёжь потеряет, но не только мы, но и наши соперники по международным турнирам. Российская школа – очень сильная, и конкурировать с ней всем интересно. Хорошо, что сейчас организуются разные турниры. Турне сборной «Россия 25» – это популяризация хоккея в стране и помощь хоккеистам в спортивном росте», — цитирует Гусманова «РБ Спорт».

Напомним, в майском турне сборная «Россия 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана в различных городах.