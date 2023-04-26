Нападающий «Сан-Хосе» Гущин рассказал о ценах на жильё в Калифорнии

Российский нападающий системы «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал о ценах на квартиры в Калифорнии.
«Как справлялся с бытовухой? Думал, что будет сложнее. Калифорния — дорогой штат, так что я искал партнёра, с кем можно на двоих снимать квартиру. Все, с кем хотел жить, приехали с девушками или жёнами. В итоге скооперировался с нашим вратарём финном Эету Мякинеми. В декабре моя девушка получила визу, смогла ко мне прилететь. И полегче стало жить, она помогала с домашними делами. Одному, конечно, тяжелее: надо встать пораньше, приготовить себе еду, после тренировки тоже надо готовить, чтобы пообедать.
Сколько стоит квартира? Всё зависит от района. Можно найти студию за $ 3700 в хорошем районе. Однокомнатная квартира от $ 4500. Там же ещё разные налоги. В общем, очень дорого. Мы снимали двухкомнатную квартиру в 15 минутах езды от центра за $ 4400 в месяц, то есть каждый платил по $ 2200.
Николай Кныжов рассказывал, что когда весь сезон играл в АХЛ, то экономил? Лишний раз в ресторан не пойдёшь, потому что считаешь деньги. Но не могу сказать, что я ущемлялся. Я никогда много денег не тратил. При этом считаю, что иногда себя баловать можно, делать себе приятное», — цитирует Гущина Sport24.
21-летний уроженец Екатеринбурга в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «акул» два матча, в которых набрал два (1+1) очка.
- 26 апреля 2023
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