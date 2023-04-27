Евгений Набоков прокомментировал игру Василевского за «Тампу» в Кубке Стэнли

Легендарный российский голкипер Евгений Набоков оценил игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в плей-офф Кубка Стэнли.

«В игре Андрея нет абсолютно ничего плохого. По его воротам много дальних бросков с подставлениями, рикошетами, заслонами и добиваниями. Нужно отдать должное «Торонто», — цитирует Набокова The Athletic.

28-летний вратарь сыграл в плей-офф четыре матча, в которых одержал одну победу с 85,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,33.

Напомним, «молнии» находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс», уступая в серии 1-3. Пятый матч в серии первого раунда розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится в Торонто в ночь на 28 апреля (2:00 мск).

Ранее Василевский поделился ожиданиями от пятого матча с «Торонто Мэйпл Лифс».