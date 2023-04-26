Василевский: «Тампа» должна сделать вдох и сыграть игру, посмотрим, куда это приведёт

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился ожиданиями от пятого матча в серии плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, «молнии» находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли, уступая в серии 1-3.

«Отдаю «Торонто» должное, они играют достаточно хорошо. Так что мы должны работать усерднее, просто сделать глубокий вдох и сыграть одну игру, а потом посмотрим, куда она нас приведёт.

Настрой перед пятой игрой? Не заглядываем далеко вперёд. Сыграем одну игру и будем действовать дальше. Мы должны показать свою лучшую игру, начнём с этого. Период за периодом», — приводит слова Василевского журналист Крис Кренн в своём «твиттере».

Напомним, пятый матч в серии состоится в Торонто в ночь на 28 апреля (2:00 мск).