Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами

Отсутствие Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» не связано с юридическими проблемами, сообщает сайт The Denver Gazette со ссылкой на главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

Напомним, 25 апреля инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet заявил, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.

Ничушкин сыграл только в первых двух матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (2-3 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

Ранее хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы Ничушкина, опроверг информацию о том, что хоккеист покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем.