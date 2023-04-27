Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами
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Отсутствие Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» не связано с юридическими проблемами, сообщает сайт The Denver Gazette со ссылкой на главного тренера «лавин» Джареда Беднара.
Напомним, 25 апреля инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet заявил, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.
Ничушкин сыграл только в первых двух матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (2-3 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
Ранее хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы Ничушкина, опроверг информацию о том, что хоккеист покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем.
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