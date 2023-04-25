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В день третьего матча в отель «Колорадо» были вызваны экстренные службы для помощи женщине

В день третьего матча в отель «Колорадо» были вызваны экстренные службы для помощи женщине
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Как сообщает журналист из Денвера Адриан Датер, в субботу, 22 апреля, в день третьей игры между «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш» (4:6) в отель «лавин» были вызваны экстренные службы для помощи 28-летней женщине. Ей оказали помощь на месте, а затем доставили в медицинский центр Харборвью.

Напомним, сегодня, 25 апреля, инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet заявил, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.

Ничушкин не принял участия в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2-2 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

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