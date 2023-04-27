«Тампа-Бэй» лишь раз в своей истории отыгрывалась с 1-3 в Кубке Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщает, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» лишь раз в своей истории отыгрывалась в серии Кубка Стэнли со счёта 1-3. В 2011 году «молнии» победили «Питтсбург Пингвинз» 4-3 в серии.

Также сообщается, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский победил в четырёх играх и потерпел одно поражение в потенциальных играх на вылет с 2020 года, имея 94,6 % отражённых бросков с коэффициентом надёжности 1,52 и одним матчем на ноль.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 28-летний вратарь сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу с 85,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,33.

Напомним, «молнии» находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс», уступая в серии 1-3. Пятый матч в серии первого раунда розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги состоится в Торонто в ночь на 28 апреля (2:00 мск).