Шипачёв – о счёте в серии 3-3: без разницы, начал ЦСКА нервничать или нет
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0).
«Просто настраиваемся на следующую игру, ничего больше не могу сказать. Мы просто играли, пытались победить. 34 заблокированных броска? Хорошо, что выиграли.
Без разницы, начал ли нервничать ЦСКА или нет. В нормальном состоянии выходили на игру. Моё оригинальное празднование? Что было в голове, то и сделал», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.
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