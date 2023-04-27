Шипачёв – о счёте в серии 3-3: без разницы, начал ЦСКА нервничать или нет

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0).

«Просто настраиваемся на следующую игру, ничего больше не могу сказать. Мы просто играли, пытались победить. 34 заблокированных броска? Хорошо, что выиграли.

Без разницы, начал ли нервничать ЦСКА или нет. В нормальном состоянии выходили на игру. Моё оригинальное празднование? Что было в голове, то и сделал», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.