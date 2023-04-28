Андрей Василевский догнал Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором принимал «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский принимал участие в победном матче. Он отразил 29 бросков из 31. Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей, догнав Доминика Гашека. Чешский вратарь сыграл в плей-офф 119 игр, российский — 109.

11-е место в рейтинге занимает Энди Муга, на его счету 68 побед. Лидером является Патрик Руа — 151.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Следующий матч серии состоится 29 апреля в Тампе, начало – 23:00 мск.