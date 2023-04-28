Андрей Василевский догнал Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ
Поделиться
Завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором принимал «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский принимал участие в победном матче. Он отразил 29 бросков из 31. Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей, догнав Доминика Гашека. Чешский вратарь сыграл в плей-офф 119 игр, российский — 109.
11-е место в рейтинге занимает Энди Муга, на его счету 68 побед. Лидером является Патрик Руа — 151.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Следующий матч серии состоится 29 апреля в Тампе, начало – 23:00 мск.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
05:40
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:06
-
03:46
-
00:25
- 27 апреля 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:09
-
23:03
-
22:53
-
22:47
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:05
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:41
-
21:16
-
20:45
-
20:26
-
20:04
-
19:43
-
19:28
Партнерский контент