Шестёркин нанёс один бросок по воротам «Дэвилз» — столько же у Панарина, Трочека и Кейна

В Ньюарке (США) прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился броском в створ ворот в середине матча. Россиянин бросил шайбу от своих ворот, она пролетела по центру площадки, попала в створ и была остановлена вратарём «Нью-Джерси» Акирой Шмидом.

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Примечательно, что по столько же бросков в створ нанесли лидеры атак «Рейнджерс» — Патрик Кейн, Артемий Панарин, Винсент Трочек и Крис Крайдер. Хоккеисты «синерубашечников» забили лишь два гола в последних трёх матчах серии. В первых двух встречах «Рейнджерс» забросили 10 шайб.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Нью-Джерси». Следующий матч состоится на площадке «Рейнджерс» 30 апреля.