Палат — второй чех в истории НХЛ после Ягра, забивший не менее 50 голов в плей-офф

В Ньюарке (США) прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Счёт в матче на первой минуте открыл нападающий «Нью-Джерси» Ондржей Палат. Эта шайба стала для 32-летнего форварда 50-й в 143 матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, Палат стал вторым чешским хоккеистом НХЛ, кому покорялся рубеж в 50 забитых голов в плей-офф. Первым чехом, достигшим этой отметки, стал легендарный нападающий Яромир Ягр, забивший 78 голов в 208 матчах плей-офф НХЛ.

Благодаря этой победе «Нью-Джерси» впервые вышли вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится на площадке «Рейнджерс» 30 апреля.