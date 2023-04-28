Палат — второй чех в истории НХЛ после Ягра, забивший не менее 50 голов в плей-офф
Поделиться
В Ньюарке (США) прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Счёт в матче на первой минуте открыл нападающий «Нью-Джерси» Ондржей Палат. Эта шайба стала для 32-летнего форварда 50-й в 143 матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, Палат стал вторым чешским хоккеистом НХЛ, кому покорялся рубеж в 50 забитых голов в плей-офф. Первым чехом, достигшим этой отметки, стал легендарный нападающий Яромир Ягр, забивший 78 голов в 208 матчах плей-офф НХЛ.
Благодаря этой победе «Нью-Джерси» впервые вышли вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится на площадке «Рейнджерс» 30 апреля.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:20
-
08:09
-
05:50
-
05:40
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:06
-
03:46
-
00:25
- 27 апреля 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:42
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:09
-
23:03
-
22:53
-
22:47
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:23
Партнерский контент