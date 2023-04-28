Шестёркин психанул на партнёров, первый клуб отправился в отпуск. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение в плей-офф подряд. На этот раз именитая атака «синерубашечников» покинула лёд без заброшенных шайб. Ведущие форварды нью-йоркцев – Панарин, Крайдер, Трочек – совершили всего по одному броску, а Тарасенко и вовсе не угрожал воротам соперника.

«Дэвилз» были не в пример активнее и 42 раза побеспокоили Игоря Шестёркина, три из этих бросков он отразить не сумел. Дважды российский голкипер пропустил после того, как шайба в полёте меняла направление; а ещё раз его подвели партнёры. При розыгрыше большинства Панарин не смог обработать неуклюжую передачу от Адама Фокса и не успел вернуться в оборону. Догоняя Эрика Хаулу и Доусона Мерсера, россиянин сделал несколько шагов, а из дальнейшей погони буквально выключился. Похоже, 31-летнего нападающего просто покинули силы. А соперники изобразили классический выход «2 в 1» и сделали счёт 3:0.

А вот энергии Шестёркина хватило не только на выполнение прямых обязанностей. Отразив один из бросков после очередного провала «Рейнджерс» в обороне, во время коммерческой паузы он проехал мимо скамейки, снял шлем и в повышенном тоне высказал партнёрам что-то, очевидно, недоброе. Спич вратаря на команду не подействовал, четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота. «Дэвилз» повели в серии 3-2, так что для «Рейнджерс» следующий матч может стать последним в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» впечатляюще начала матч, в котором ей нужно было обязательно побеждать. Но, как известно, если не забиваешь ты – забивают тебе. На шестой минуте защитник Морган Райлли подключился к атаке и вывел «Торонто» вперёд.

Пропущенный гол заставил «молний» собраться и даже из полумомента выжать максимум. Энтони Чирелли протолкнул шайбу мимо Ильи Самсонова, когда казалось, что вратарь перекрыл все возможные окошки. Впрочем, под занавес периода «Тампа» подсела, и уже Андрею Василевскому пришлось проявить себя. Вратарь справился на отлично, совершив несколько фирменных сейвов в удивительной растяжке.

Помог «Тампе» и Самсонов. На старте второго отрезка голкипер «Торонто» замешкался, прижимаясь к правой штанге, слегка потерял баланс и пустил лёгкий бросок от Майки Эйссимонта.

В дебюте третьей двадцатиминутки Василевский потащил выход «один в ноль» от Митчелла Марнера, а несколько минут спустя за «Тампу» сыграла удача. Алекс Киллорн несколько раз бросал из толпы, и, когда шайба всё же прошла сквозь неё, Самсонов к этому был не готов.

«Торонто» не стал откладывать спасение на концовку и заранее сменил вратаря шестым полевым. В расстановке 6х5 Остон Мэттьюс отыграл одну шайбу, но нужно было ещё, а вместо этого «кленовые листья» получили гол в пустые.

«Тампа» сокращает разрыв в серии — 2-3 и остаётся в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У кого сегодня проблем не было, так это у «Вегаса». «Рыцари» относительно спокойно завершили серию с «Виннипегом» на глазах у собственных болельщиков. На 50-й секунде Чандлер Стивенсон открыл счёт, а в течение стартовых восьми минут второго периода «Голден Найтс» нанесли сопернику ещё три результативных укола. «Джетс» ответили голом престижа, но на большее их не хватило. «Вегас» стал первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 29 апреля