Светлов — о победе Казани в 6-м матче: пока напрашиваются аналогии с прошлогодним финалом

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов прокомментировал результат шестого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» обыграл ЦСКА (3:0), и провёл параллели с прошлогодним финалом. Напомним, в финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Металлург», отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

«Пока напрашиваются прямые аналогии с прошлогодним финалом. Тогда «Магнитка» вела 3-1 и кто-то, наверное, уже заказывал шампанское. Но ЦСКА на опыте переломил серию и совершил, казалось, невозможное. В этом финале уже ЦСКА вёл 3-1 и, в принципе, как и «Магнитка» год назад, половину пятого матча играл с преимуществом, вёл 1:0. Думаю, есть шанс, что гол Радулова, с передачи Шипачёва сравнявшего счёт в той игре, может войти в историю Казани как переломный. Во всяком случае половина казанской игры и весь вчерашний матч в Москве прошли уже по сценарию «Ак Барса». Удивило, скорее, то, что в шестой игре Казань не оставила сопернику шанса. Уверенная победа.

За счёт чего она достигнута? За счёт целостной командной игры — по системе Зинэтулы Билялетдинова. 34 блока «Ак Барса» отметили все, но также бросилось в глаза, что у каждого из четырёх звеньев клуба был свой план — и он оказался выполнен. В принципе, такую же картину в исполнении «Ак Барса» Билялетдинова мы видели в первые годы КХЛ, когда звено Морозов — Зиновьев — Зарипов решало свои задачи, в том числе в большинстве, а у других троек были несколько иные роли. Сегодня же лидеры Казани — Радулов и Шипачёв, одно удовольствие за ними и их тройками следить», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Казанцам удалось выиграть два матча кряду и сравнять счёт в серии — 3-3. Седьмая игра в финале Кубка Гагарина станет 87-м матчем в розыгрыше – это новый рекорд по количеству игр за один плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущее достижение – 86 матчей – было установлено в Кубке Гагарина – 2011, где «Салават Юлаев» одержал победу над «Атлантом» со счётом 4-1 в серии.