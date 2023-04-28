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«Ак Барс» и ЦСКА сыграют решающий седьмой матч в Кубке Гагарина, что ждать, кто станет чемпионом в КХЛ

Финалу «Ак Барс» — ЦСКА не хватает эмоций и острых сюжетов. Его прелесть совсем в другом
Лев Лукин
«Ак Барс» и ЦСКА сыграют решающий седьмой матч
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Исход седьмой встречи — абсолютная интрига. А это встречается довольно редко.

И без того самый длинный сезон в истории КХЛ получил максимальное продолжение в плей-офф – в финале между «Ак Барсом» и ЦСКА будет седьмая игра. Этому должны быть рады все, кроме болельщиков армейцев, которые были готовы праздновать ещё несколько дней назад, но казанцы вернулись в серию. И вот оно, самое лакомое блюдо – решающая битва за золото, назначенная на 29 апреля в Казани.

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Прелесть этой истории в том, что реально непонятно, кто всё-таки возьмёт в этот раз Кубок Гагарина. Есть соблазн назвать фаворитом «Ак Барс», у которого психологическое преимущество после камбэка и всё такое, но мы не должны забывать, что в соперниках у казанцев самая ментально устойчивая команда КХЛ, выигравшая за две последние кубковые весны четыре из четырёх седьмых матчей. И вот сейчас – новая попытка. Понятно, что ЦСКА подходит к ней в максимально некомфортном состоянии, проиграв две встречи подряд, к тому же играть армейцам на выезде. Но ЦСКА Сергея Фёдорова остаётся всё тем же ЦСКА с его мёртвой хваткой и убийственным спокойствием в решающие моменты, и пока обратное ещё никем не доказано. Хотя «Ак Барс», разумеется, имеет все шансы сокрушить этого титана.

«Ак Барс» — ЦСКА

«Ак Барс» — ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но как всё же команды пришли к седьмой игре? «Ак Барс» оказался таким волевым и духовитым или же ЦСКА дал слабину? На мой взгляд, ни то и ни другое. Перед финалом мы писали о том, что это будет дуэль роботов, читай, дуэль отшлифованных и жёстких систем, максимально тренерских и потому довольно-таки прямолинейных команд, и так оно и вышло в том смысле, что на протяжении всего финала ЦСКА и «Ак Барс» практически никак не меняют свою игру. Это сшибка двух консерваторов, верящих в наработанные связки, тройки, верящих в свой стиль, в свой состав, замены в котором проводятся только в случае травм.

Да, при всём этом «Ак Барс» «горел» 1-3 в серии, но не было ощущения, что в этих трёх проигранных матчах казанцы уступали в чём-то, кроме фарта. Где-то не удавалось забить первыми, где-то – реализовать стопроцентные моменты, тогда как ЦСКА просто душил соперника убийственной продуктивностью. «Ак Барсу» не хватало чуть-чуть удачи, своевременных голов, и многомудрый Зинэтула Билялетдинов это прекрасно понимал. И, конечно, он не стал нервничать, тасовать состав, убирать Билялова – что там ещё предлагали ему советчики со страниц СМИ?

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Нет, на это, конечно, нельзя было закладываться со стопроцентной уверенностью, но Билялетдинов понимал (или чувствовал), что маятник удачи всё-таки должен качнуться и в другую сторону, ведь его «Ак Барс» был ничуть не хуже ЦСКА. И вот в пятом матче у казанцев наконец заходит бросок Станислава Галиева, который в предыдущих играх разбазарил все стопроцентные моменты. А в шестой встрече Казань забивает вовремя первый гол, а потом уже заставляет ЦСКА биться головой о стену в попытках сравнять счёт. Армейцы вчера оказались в том же положении, в каком был «Ак Барс» в проигранных им матчах, и это справедливо – казанцы ничуть не меньше соперника работали, чтобы рано или поздно оказаться в доминирующей позиции.

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Это ведь действительно серия роботов. Которые не играют, а именно работают. Но это не упрёк командам: если бы они были другими, то сейчас в финале мы, скорее всего, наблюдали бы за романтичным газпромовским дерби. «Ак Барс» и ЦСКА заточены исключительно на результат, они знают, как этого результата добиваться, но слабое место таких системных команд – это отсутствие многогранности, вариативности, плана Б, если хотите. Именно поэтому в этом финале команда, забившая первый гол, получает громаднейшее преимущество, приводящее в итоге к успеху. И исключение пока было только одно – игра №5, в которой армейцы не воспользовались должным образом шедевром Прохора Полтапова. Четвёртый же матч в расчёт не беру, по той причине, что ЦСКА, пропустив первым, быстро получил большинство и почти сразу же отыгрался – «Ак Барс» просто не успел толком подержать своё преимущество в руках.

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Этому финалу, возможно, не хватает эмоций (без Радулова было бы совсем пресно), грубых ошибок хоккеистов, шедевральных голов и комбинаций (шайба Полтапова – исключение из правила), остросюжетных матчей. Да, это так, но его прелесть в другом – в сшибке двух истинно равных команд, которые умеют быть до скрежета в зубах безупречными и правильными, тренеры которых не дёргаются и уверены в своей системе, даже стоя на краю пропасти.

«Ак Барс» — ЦСКА

«Ак Барс» — ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И эта сшибка дошла до седьмого матча. Безумно хочется увидеть в нём овертайм, но есть ощущение, что такое будет возможно, только если основное время закончится 0:0. Потому что первый гол с огромной долей вероятности решит исход сезона и, возможно, вообще окажется единственным, как это часто бывает в седьмых матчах хоккейных финалов.

Но в любом случае у этой игры нет никаких шансов стать скучной. Даже если в ней вообще не будет острых моментов. Потому что это будут нервы, это будет накалённая атмосфера, это будет развязка 15-го сезона КХЛ! А ещё – попытка ЦСКА дотянуться до «Ак Барса» по количеству Кубков Гагарина с риском при неудаче отпустить казанцев с их четвёртым трофеем куда-то в космос.

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