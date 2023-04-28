Кожевников: были мысли, что «Ак Барс» отыграется и серия с ЦСКА перейдёт в седьмой матч

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результат шестого матча финала Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» обыграл ЦСКА (3:0) и сравнял счёт в серии — 3-3.

«Ак Барс» изменил свою тактику — начал играть в откат. Понятно, что сил на такой хоккей может не хватить. В матче с ЦСКА сказалась просто замечательная игра вратаря. Армейцам надо было забивать, потому что было минимум пять моментов. Как можно побеждать без голов? ЦСКА нужно обратить внимание на реализацию.

Были мысли, что «Ак Барс» отыграется и финальная серия перейдёт в седьмой матч. Это было видно по игре. Но у казанцев не будет никакого преимущества в домашнем матче. Когда ты на площадке, то ничего не слышишь. Болельщики роли не играют», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.