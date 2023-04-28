Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СМИ продолжают ошибаться». Журналист рассказал об ошибке, связанной с историей Ничушкина

«СМИ продолжают ошибаться». Журналист рассказал об ошибке, связанной с историей Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Адриан Дейтер на своей странице в «Твиттере» рассказал о важной ошибке, которую допускают СМИ, передавая новую информацию о ситуации российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. В комнате форварда была найдена пьяная девушка, которая нуждалась в госпитализации.

«Мейнстримные» СМИ продолжают ошибаться в важном факте, копируя и вставляя «репортажи» об истории Ничушкина: на ситуацию отреагировало не полицейское управление Сиэтла. Это была пожарная служба Сиэтла. Полиция никогда не была вовлечена в эту историю», — говорится в сообщении.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».

Материалы по теме
«Если честно, это отстой». Лидер «Колорадо» прокомментировал неожиданный отъезд Ничушкина
Материалы по теме
«Ходят слухи, что это связано с Россией». Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
«Ходят слухи, что это связано с Россией». Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023