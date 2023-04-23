«Если честно, это отстой». Лидер «Колорадо» прокомментировал неожиданный отъезд Ничушкина

Лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал неожиданный отъезд российского форварда Валерия Ничушкина в преддверии третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:4, 2-1).

«Нам хотелось бы, чтобы Вэл и Гэйб Ландеског — два лучших крайних нападающих в лиге — были в нашем составе… Если честно, это отстой. Но это жизнь… Конечно же, нам их не хватает», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».