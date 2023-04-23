Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если честно, это отстой». Лидер «Колорадо» прокомментировал неожиданный отъезд Ничушкина

«Если честно, это отстой». Лидер «Колорадо» прокомментировал неожиданный отъезд Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал неожиданный отъезд российского форварда Валерия Ничушкина в преддверии третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:4, 2-1).

«Нам хотелось бы, чтобы Вэл и Гэйб Ландеског — два лучших крайних нападающих в лиге — были в нашем составе… Если честно, это отстой. Но это жизнь… Конечно же, нам их не хватает», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».

Материалы по теме
Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам
Материалы по теме
«Прежний Вэл вернулся». Главный тренер «Колорадо» — об игре Ничушкина в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023